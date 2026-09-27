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बेअदबी कानून में संशोधन के लिए तालमेल कमेटी के सदस्य सीएम मान से मिलने पहुंचे

Nivedita

Updated Sun, 27 Sep 2026 01:31 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 01:31 PM IST







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जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026 को लेकर गठित सात सदस्यीय तालमेल कमेटी के सदस्य मुख्यमंत्री भगवंत मान से बैठक के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। ... और पढ़ें

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