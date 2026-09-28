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बठिंडा में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या

Mon, 28 Sep 2026 02:05 PM IST
Nivedita
Nivedita Nivedita
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:05 PM IST
Youth murdered in Bathinda over old enmity
बठिंडा के गांव सिरीएवाला में रविवार देर शाम को कुछ युवकों ने आपसी रंजिश में दो युवकों को घेरकर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई, जिसकी पहचान सिमरनप्रीत सिंह निवासी गांव कोठा गुरू का जिला बठिंडा के तौर पर हुई है। वहीं दूसरा युवक मनप्रीत सिंह निवासी गांव सिरीएवाला जिला बठिंडा गंभीर घायल हो गया जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। 
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