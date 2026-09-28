बठिंडा में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या

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बठिंडा के गांव सिरीएवाला में रविवार देर शाम को कुछ युवकों ने आपसी रंजिश में दो युवकों को घेरकर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई, जिसकी पहचान सिमरनप्रीत सिंह निवासी गांव कोठा गुरू का जिला बठिंडा के तौर पर हुई है। वहीं दूसरा युवक मनप्रीत सिंह निवासी गांव सिरीएवाला जिला बठिंडा गंभीर घायल हो गया जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

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