पुरानी रंजिश में युवक की हत्या: बठिंडा के गांव सिरीएवाला में वारदात, घेरकर तेजधार हथियार से किए वार

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थाना दयालपुरा भगता भाईका के एसएचओ इंस्पेक्टर परबत सिंह ने बताया कि सिमरनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह की नजदीकी गांव के कुछ युवकों के साथ पुरानी रंजिश थी। रविवार देर शाम को जब सिमरनप्रीत एवं मनप्रीत गांव सिरीएवाला में मौजूद थे तो दूसरे पक्ष के कुछ युवक तेजधार हथियारों से लैस होकर आए और आते ही दोनों युवकों पर हमला कर दिया।एसएचओ ने बताया कि आरोपी युवकों ने सिमरनप्रीत की हत्या कर दी जबकि मनप्रीत को अधमरा करके फरार हो गए। घायल को नजदीकी अस्ताल में दाखिल करवाया गया था।एसएचओ ने बताया कि घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों एवं घायल युवक के बयान पर दस के करीब आरोपियों के खिलाफ हत्या एवं हत्या करने के प्रयास तले केस दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएचओ ने कहा कि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।एसएचओ के अनुसार सिमरनप्रीत अपने गांव एवं आस पास के गांव में मजदूरी का काम करता था। उसका पहले भी विरोधी गुट के युवाओं के साथ झगडा हुआ था। उसी रंजिश में उसकी हत्या कर दी गई।