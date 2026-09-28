उमरिया: घर के अंदर सोता रहा परिवार, चोरों ने कमरे की कुंडी बंद कर दिया वारदात को अंजाम, रहवासियों में दहशत

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सुबह जब परिवार के सदस्य जागे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर पहुंचने पर सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था, जिसके बाद चोरी की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि मकान रिटायर्ड बैंककर्मी का है। वारदात की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया।बताया जा रहा है कि चोरों ने बड़ी सावधानी से वारदात को अंजाम दिया। परिवार के लोग घर के एक कमरे में सोए थे तभी चोरों ने कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी, जिससे अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सकें। इसके बाद चोरों ने मकान के दूसरे हिस्से में पहुंचकर सामान खंगाला और चोरी कर फरार हो गए। पूरी वारदात के दौरान परिवार के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिलहाल चोर घर से कितना कीमती सामान और नकदी ले गए हैं, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। परिवार द्वारा घर में रखे सामान का मिलान किया जा रहा है। मिलान पूरा होने के बाद ही चोरी गए सामान और उसकी अनुमानित कीमत का पता चल सकेगा।घटना के बाद पुलिस के सामने चोरों तक पहुंचने की चुनौती है। संभावना जताई जा रही है कि पुरानी आरटीओ कॉलोनी और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों में संदिग्धों की गतिविधियां कैद हुई हों। यदि वारदात के समय के फुटेज मिलते हैं तो पुलिस को चोरों की पहचान और उनके आने-जाने के रास्ते की जानकारी मिल सकती है।स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब एक वर्ष पहले भी इसी क्षेत्र में आसपास के कई मकानों को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया था। अब एक बार फिर घर के अंदर परिवार की मौजूदगी के बावजूद चोरी की घटना सामने आने से रहवासियों में चिंता और नाराजगी है।स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय कॉलोनी में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही संदिग्ध लोगों और वाहनों पर नजर रखने के साथ कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाना जरूरी है। लोगों ने पुलिस से जल्द आरोपियों का पता लगाकर चोरी की वारदात का खुलासा करने की मांग की है।