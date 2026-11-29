सरकार ने मोहल्लों और दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक और आरोग्य मंदिर तो खोल दिए लेकिन सीहोर मंडी क्षेत्र में इन सरकारी दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। यहां गल्ला मंडी रेस्ट हाउस मार्ग पर स्थित शासकीय आरोग्य मंदिर (मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक) में पिछले करीब डेढ़ माह से डॉक्टर ही नहीं हैं। भवन है, डॉक्टर का कक्ष है, दवाइयों के वितरण की व्यवस्था है लेकिन मरीजों का इलाज करने वाला कोई चिकित्सक मौजूद नहीं है। नतीजा यह है कि करीब 30 हजार की आबादी वाले मंडी क्षेत्र के मरीज इलाज के लिए भटकने को मजबूर हैं।क्लीनिक की बदहाल व्यवस्था का खामियाजा उन मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें नियमित रूप से दवाइयों की जरूरत होती है। क्षेत्र की निवासी ममता शर्मा ने बताया कि उन्हें बीपी की समस्या है और नियमित रूप से रक्तचाप नियंत्रित रखने की दवाइयां चल रही हैं। जब वे दवा लेने मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक पहुंचीं तो डॉक्टर नहीं होने का हवाला देकर स्टाफ ने दवा देने से मना कर दिया। उन्हें बड़े अस्पताल जाने की सलाह दे दी गई। सवाल यह है कि यदि सामान्य बीमारियों के मरीजों को भी दवा और परामर्श के लिए जिला अस्पताल भेजना है तो फिर मोहल्ले में संजीवनी क्लीनिक खोलने का उद्देश्य क्या रह गया?सीहोर मंडी क्षेत्र की आबादी लगभग 30 हजार बताई जा रही है। जिला अस्पताल से दूरी होने के कारण यहां के रहवासियों के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक स्थानीय स्तर पर उपचार का महत्वपूर्ण केंद्र है। सरकार ने सामुदायिक भवन को परिवर्तित कर यहां आरोग्य मंदिर की स्थापना की थी। भवन में डॉक्टर कक्ष, स्टाफ नर्स कक्ष, जेनेरिक दवाइयों के वितरण के लिए अलग कक्ष, इंजेक्शन कक्ष और डाटा एंट्री के लिए कंप्यूटर तक की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद चिकित्सक की तैनाती नहीं होने से पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में है।जानकारी के अनुसार करीब डेढ़ माह पहले तक इस संजीवनी केंद्र पर डॉक्टर राजेश कुमार अटैचमेंट के तहत सेवाएं दे रहे थे। उनका अटैचमेंट समाप्त होने के बाद उन्हें मूल पदस्थापना स्थल पर भेज दिया गया। इसके बाद से ही क्लिनिक में दूसरे डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई। वर्तमान में यहां हाउसकीपिंग स्टाफ और डाटा एंट्री ऑपरेटर तो मौजूद हैं, लेकिन मरीजों की जांच और उपचार करने के लिए चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। बीपी, शुगर सहित अन्य सामान्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।क्षेत्र के रहवासी रामप्रकाश चौधरी ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री संजीवनी केंद्र और आरोग्य मंदिर खोलकर स्वास्थ्य सुविधाएं घर के नजदीक उपलब्ध कराने का दावा किया था, लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव में मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण मरीजों और उनके परिजनों को दूसरे अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधीर डेहरिया ने बताया कि मंडी संजीवनी केंद्र पर जल्द ही नए बॉन्ड डॉक्टर की पदस्थापना की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। हालांकि क्षेत्र के लोगों का सवाल है कि जब डेढ़ माह से क्लिनिक बिना डॉक्टर के संचालित हो रहा है तो नई नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने में आखिर कितना समय और लगेगा? फिलहाल मरीजों को आश्वासन के भरोसे ही स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजार करना पड़ रहा है।