पहाड़ों की बर्फबारी का एमपी में असर: बीस शहरों में रात का पारा 15 डिग्री से नीचे, अगले पांच दिन बढ़ेगी ठिठुरन

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उत्तर भारत के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने का संकेत दे दिया है। प्रदेश में रातें लगातार सर्द हो रही हैं। भोपाल, इंदौर समेत 20 शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिनों में रात के तापमान में करीब दो डिग्री की और गिरावट आ सकती है। यानी नवंबर के दूसरे पखवाड़े में ठंड का असर और तेज होने वाला है। बीती रात कटनी के करौंदी में सबसे कम 10.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। शहडोल के कल्याणपुर में पारा 11.1 और शाजापुर के गिरवर में 11.2 डिग्री रहा। इंदौर और दमोह में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री दर्ज हुआ। छिंदवाड़ा में 11.8 और भोपाल में 12 डिग्री तापमान रहा। हिल स्टेशन पचमढ़ी में भी रात का पारा 12.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मलाजखंड और नौगांव में 12.6, उमरिया में 13, जबलपुर में 13.4 और उज्जैन में 14 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ।