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Video: भाजपा प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन, सीएम योगी रहे मौजूद

Akash Dwivedi

Updated Tue, 06 Oct 2026 02:33 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 02:33 PM IST







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विधान भवन, लखनऊ में मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों उपमुख्यमंत्री मौजूद रहे। नामांकन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। ... और पढ़ें

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