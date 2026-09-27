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लखनऊ में बारिश से कई इलाकों में जलभराव, पानी कम हुआ तो भी परेशानियां कम नहीं; लोगों ने बयां किया दर्द

Bhupendra Singh

Updated Sun, 27 Sep 2026 10:15 AM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 10:15 AM IST







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लखनऊ में भारी से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति रही। कई इलाकों में पानी तो कम हो गया लेकिन, परेशानियां कम नहीं हुईं। शंकरपुरवा वार्ड के अबरार नगर में जलस्तर कम हुआ। यहां जलभराव इस कदर था कि मकान का पहला फ्लोर जलमग्न था। लोग दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट हो गए। ... और पढ़ें

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