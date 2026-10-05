{"_id":"6ac3198e561c613d3105254f","slug":"video-dharamshala-cricket-stadium-weekend-tourist-crowd-without-match-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: वीकेंड पर बिना मैच के भी दर्शकों से गुलजार हुआ धर्मशाला स्टेडियम, पर्यटकों की भीड़ से ठेले वालों की चांदी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धौलाधार की खूबसूरत वादियों के बीच स्थित धर्मशाला का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इन दिनों बिना किसी क्रिकेट मैच के भी पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। दो अक्तूबर की छुट्टी के साथ शनिवार और रविवार के लंबे वीकेंड ने पर्यटन नगरी धर्मशाला में रौनक बढ़ा दी है। छुट्टियों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक धर्मशाला पहुंचे हैं। इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों के पसंदीदा स्थलों में शामिल धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खास बात यह है कि स्टेडियम में फिलहाल कोई अंतरराष्ट्रीय या बड़ा क्रिकेट मुकाबला नहीं हो रहा है, फिर भी यहां घूमने और स्टेडियम को करीब से देखने के लिए सैकड़ों पर्यटक पहुंच रहे हैं। धौलाधार की बर्फीली चोटियों और हरे-भरे पहाड़ों के बीच बने स्टेडियम का खूबसूरत नजारा पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहा है। कई पर्यटक स्टेडियम परिसर के आसपास समय बिता रहे हैं और इसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। आमतौर पर क्रिकेट मैच के दौरान धर्मशाला स्टेडियम और आसपास के इलाके में भारी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन इस बार बिना किसी क्रिकेट आयोजन के भी पर्यटकों की मौजूदगी ने स्थानीय कारोबारियों के लिए अच्छी स्थिति पैदा कर दी है। स्टेडियम के बाहर रेहड़ी-फड़ी और ठेला लगाने वाले छोटे दुकानदारों के कारोबार में इन दिनों तेजी आई है। चाय, मैगी, स्नैक्स और अन्य खाने-पीने की चीजों की छोटी दुकानों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। लंबे वीकेंड के कारण पर्यटकों की संख्या बढ़ने से इन दुकानदारों को सामान्य दिनों की तुलना में अधिक ग्राहक मिल रहे हैं। मैच नहीं होने के बावजूद स्टेडियम देखने पहुंच रही भीड़ ने छोटे कारोबारियों के लिए कमाई का अच्छा मौका पैदा कर दिया है। धर्मशाला में पर्यटन सीजन के दौरान ऐसी भीड़ स्थानीय कारोबार के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। होटल, टैक्सी, रेस्तरां और छोटे दुकानदारों के साथ-साथ स्टेडियम के आसपास कारोबार करने वाले लोगों को भी पर्यटकों की आमद का फायदा मिलता है।

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