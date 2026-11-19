पिस्तौल से कार के टायरों पर तीन गोलियां चलाईं

इंदौरा न्यायालय ने 3 दिसंबर 2024 को उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया था। मंगलवार को पुलिस टीम ने खलेट में मजू को कार में सोया हुआ पाया। पहचान बताने पर मजू ने भागने की कोशिश की और आरक्षी विशाल राणा पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। कार के धक्के से विशाल जमीन पर गिर गए और गाड़ी का अगला टायर उनके पैरों पर से निकल गया। इस दौरान अपनी जान बचाने के लिए विशाल ने अपनी पिस्तौल से कार के टायरों पर तीन गोलियां चलाईं। गोलियां लगने के बावजूद मजू गाड़ी लेकर मौके से भाग गया। घायल अवस्था में भी विशाल राणा और संतोष कुमार ने अपनी निजी गाड़ी से मजू का पीछा किया। करीब पांच से छह किलोमीटर दूर सिद्धपुर श्मशान घाट के पास मोड़ पर मजू को काबू कर लिया गया। उसकी गाड़ी के दोनों टायर पंक्चर पाए गए। इस घटना में आरक्षी विशाल राणा और सहायक उप निरीक्षक संतोष कुमार को हाथों और पैरों में चोटें आई हैं। पुलिस कर्मियों की शिकायत पर थाना पालमपुर में मजू के खिलाफ बीएनएस की धारा 132 और 121(1) के तहत अभियोग संख्या 157/26 दर्ज किया गया है।