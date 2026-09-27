रविवार को भी शहर में जगह-जगह जलभराव, सड़कें तालाब बनीं

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शनिवार को डेढ़ घंटे में 150 एमएम मूसलाधार बारिश के बाद रविवार को भी शहर के कई इलाकों में जलभराव बना हुआ है। तारामंडल में सांसद रवि किशन के आवास के बाहर, गोलघर, धर्मशाला, राप्तीनगर, बशारतपुर, बिलंदपुर, कालेपुर, लालडिग्गी, साहबगंज और जिला अस्पताल रोड पर अब भी घुटनों तक पानी भरा है। नगर निगम के पंपिंग स्टेशन लगातार चल रहे हैं, लेकिन निचले इलाकों से पानी नहीं निकल सका है। घरों-दुकानों में घुसा पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है।

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