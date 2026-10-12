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इंडिया ब्लॉक के मार्च को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, प्रदर्शन में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने क्या कहा?

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 12 Oct 2026 04:05 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 04:05 PM IST







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आज विपक्षी दलों के गठबंधन- इंडिया ब्लॉक के नेताओं के मार्च, विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने व्यापक बंदोबस्त किए हैं। देखिए, प्रदर्शन में पहुंचे कार्यकर्ता और समर्थकों ने क्या कहा। ... और पढ़ें

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