{"_id":"6aba387b37c07172e9059c7d","slug":"video-unique-style-of-protest-by-indian-youth-congress-over-resignation-of-gyanesh-kumar-in-delhi-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज: भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदर्शन का अनोखा अंदाज, जंतर-मंतर की ओर मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज: भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदर्शन का अनोखा अंदाज, जंतर-मंतर की ओर मार्च

अनुज कुमार

Updated Mon, 28 Sep 2026 03:20 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 03:20 PM IST







Link Copied



नई दिल्ली में सोमवार को भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करने के लिए 5, रायसीना रोड स्थित युवा कांग्रेस कार्यालय से जंतर-मंतर की ओर मार्च किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कुछ इस तरह अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें