'सीईसी इस्तीफा दो': आप का दो अक्तूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, केजरीवाल ने पीएम को जेन जी से जुड़ने की सलाह दी

एसआईआर विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज हो चली है। पूरा विपक्ष सीईसी के खिलाफ खड़ा है। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी में दो अक्तूबर यानी गांधी जयंती पर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया है।

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मोदी जी, मैं आपको बताता हूँ Gen Z से कैसे जुड़ सकते हो? पर आप ये करोगे नहीं। pic.twitter.com/wnBb0mI0kd — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 28, 2026

जबकि आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेन जी से जुड़ने के तरीके पर चुनौती दी है।आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है। उन्होंने लिखा "चलो जंतर मंतर, 2 अक्तूबर, दोपहर 12 बजे।" यह आह्वान पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए है।अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट में सीधे प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित किया है। उन्होंने लिखा कि "मोदी जी, मैं आपको बताता हूं जेन जी से कैसे जुड़ सकते हो? पर आप ये करोगे नहीं।" यह टिप्पणी विशेष रूप से युवाओं के साथ जुड़ाव के मुद्दे पर की गई है। केजरीवाल ने इस संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की युवा पीढ़ी से जुड़ने की क्षमता पर सवाल उठाया है।