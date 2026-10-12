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चुनाव आयोग पर विपक्ष का हल्लाबोल, आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने रखी अपनी बात

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 12 Oct 2026 04:05 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 04:05 PM IST







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चुनाव आयोग में कथित अनियमितता को लेकर विपक्ष लामबंद दिख रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ दिल्ली में आंदोलन हो रहा है। इस दौरान मौके पर मौजूद अमर उजाला रिपोर्टर द्वारा कई खास लोगों से बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी अपनी बात रखें। ... और पढ़ें

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