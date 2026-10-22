{"_id":"6ad9a8d2fa84339ac70dbeab","slug":"video-sewer-overflow-in-delhis-baljit-nagar-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली के बलजीत नगर में सीवर ओवरफ्लो, सड़कों-गलियों में बह रहा गंदा पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मध्य दिल्ली के बलजीत नगर में पिछले पांच दिनों से सड़कों और गलियों में बह रहा सीवर का गंदा पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गलियों में केंचुओं का जमावड़ा और गंदगी के बीच स्थानीय निवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोगों को सीवर के दूषित पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में रोष है।

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