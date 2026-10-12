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Several leaders of INDIA bloc including Rahul and Priyanka are present on bus during protest
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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष का मार्च, राहुल-प्रियंका समेत इंडिया ब्लॉक के कई नेता बस में मौजूद
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ दिल्ली में आंदोलन हो रहा है। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़के, केसी वेणुगोपाल, भूपेन्द्र हुड्डा, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सूले, दीपकनकर भट्टाचार्य, नेहा बोरा, उद्धिता के साथ तमाम विपक्षी दलों के नेता बस में मौजूद हैं।
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