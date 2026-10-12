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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Several leaders of INDIA bloc including Rahul and Priyanka are present on bus during protest

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष का मार्च, राहुल-प्रियंका समेत इंडिया ब्लॉक के कई नेता बस में मौजूद

Mon, 12 Oct 2026 04:05 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Mon, 12 Oct 2026 04:05 PM IST
Several leaders of INDIA bloc including Rahul and Priyanka are present on bus during protest
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ दिल्ली में आंदोलन हो रहा है। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़के, केसी वेणुगोपाल, भूपेन्द्र हुड्डा, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सूले, दीपकनकर भट्टाचार्य, नेहा बोरा, उद्धिता के साथ तमाम विपक्षी दलों के नेता बस में मौजूद हैं।
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