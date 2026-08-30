{"_id":"6a94541a3cc0868a49017ea8","slug":"video-police-launched-a-72-hour-operation-chakra-to-curb-crime-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने 72 घंटे का चलाया ऑपरेशन चक्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सड़कों पर होने वाले अपराध और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए उत्तरी जिला पुलिस ने 72 घंटे का ऑपरेशन चक्र चलाया। 24 से 27 अगस्त के बीच चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने 193 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने आबकारी अधिनियम, मादक द्रव्य अधिनियम, आर्म्स एक्ट और गैंबलिंग एक्ट के तहत 154 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान पुलिस ने काफी मात्रा में अवैध शराब, ड्रग्स, हथियार, जुआ की रकम और चोरी के दोपहिया वाहन बरामद किए।

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