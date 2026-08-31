दिल्ली के प्ले स्कूल में मासूम से बर्बरता: शिक्षक की पिटाई से आंख सूजी, कान में दर्द, विभाग ने मांगी रिपोर्ट

मासूम के पिता ने लगाए आरोप

बच्चे के पिता ने बताया कि उनका बेटा महज तीन साल पांच माह का है। स्कूल में दाखिले के बाद से वह बुरी तरह डरा रहने लगा था। उसने घर में बातचीत करना छोड़ दिया था और रात को ठीक से सो नहीं पाता था। बच्चा सोते-सोते रोने लगता था और कान में दर्द की शिकायत भी करता था। 18 अगस्त को ईएनटी विशेषज्ञ को दिखाने पर पूरी वारदात का पता चला। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा बहुत डरा हुआ है और उसे सामान्य होने में समय लगेगा। परिवार का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने जिम्मेदारी नहीं ली।



पुलिस को दिए बयान में पिता ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनका बच्चा स्कूल व टॉयलेट जाने से घबराता था। उसके कान में दर्द था। वह रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। परिवार ने मासूम को ईएनटी डॉक्टर को दिखवाया। वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने जब मासूम की जांच की तो उसके दोनों कान के पर्दों पर सूजन की बात की। डॉक्टर का कहना था कि पिटाई के कारण उसके कान में सूजन है।