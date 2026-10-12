{"_id":"6acc950aca95fc18a60ad8ad","slug":"video-rainwater-has-accumulated-in-the-bus-stand-complex-in-gurugram-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में जगह-जगह जलभराव: बस अड्डा परिसर में बारिश का पानी भरा, काउंटर पर बसें नहीं लग रहीं; यात्री परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोमवार की सुबह हुई बारिश के बाद गुरुग्राम के बस अड्डा परिसर में जलभराव होने की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। बस अड्डा परिसर में बारिश का पानी भरा होने के कारण काउंटर पर बसें नहीं लगा पा रही। बसों को गेट के पास ऊंचे स्थान पर खड़ी करके सवारियों को बैठाया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को रूटों पर जाने वाली बसों के बारे में पता नहीं लगा पा रहा। हालांकि, बस अड्डा परिसर से बारिश के पानी को निकालने के लिए मोटर लगाई हुई है।

... और पढ़ें