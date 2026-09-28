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दो दिन की बारिश के बाद खुला मौसम, हल्की धूप खिलने से दून से साफ नजर आईं शिवालिक की पहाड़ियां

Renu Saklani

Updated Mon, 28 Sep 2026 12:27 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 12:27 PM IST







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दो दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद सोमवार को मौसम खुल गया। बारिश थमने के बाद हल्की धूप खिली, जिससे मौसम साफ नजर आया। मौसम साफ होने पर देहरादून से शिवालिक की पहाड़ियां स्पष्ट दिखाई दीं। बारिश के बाद साफ आसमान और पहाड़ियों का नजारा लोगों को आकर्षित करता नजर आया। ... और पढ़ें

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