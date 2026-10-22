हरिद्वार बाईपास पर डिवाइडर पर चढ़ा ट्रक, लगा जाम

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हरिद्वार बाईपास पर पवन मार्बल के सामने एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना के संबंध में अन्य जानकारी नहीं मिल पाई है।

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