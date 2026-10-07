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कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। इस दौरान नृत्य, गायन, वाद-विवाद और स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

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