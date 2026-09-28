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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Officials of the Rishikesh Mandi Committee accused of bribery youth climbs a tower

ऋषिकेश मंडी समिति के अधिकारियों पर घूसखोरी का आरोप, टावर पर चढ़ा युवक; मौके पर पहुंची पुलिस-प्रशासन

Mon, 28 Sep 2026 12:27 PM IST
Renu Saklani
Renu Saklani Renu Saklani
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:27 PM IST
Officials of the Rishikesh Mandi Committee accused of bribery youth climbs a tower
ऋषिकेश कृषि उत्पादन मंडी समिति में अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने अधिकारियों पर कथित भ्रष्टाचार और घूसखोरी का आरोप लगाते हुए टावर पर चढ़कर विरोध जताया। उसका कहना है कि लगातार हो रही अनियमितताओं और कथित उत्पीड़न से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। टीमें युवक को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटी हैं। घटना के बाद मंडी परिसर और आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस-प्रशासन की ओर से मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ पूरे मामले की जांच की जा रही है।
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