{"_id":"6ad9d6c8af8b4e1c1a0c1543","slug":"video-dehradunten-day-uttarakhand-kauthag-2026-to-begin-from-october-24-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"24 अक्टूबर से शुरू होगा दस दिवसीय उत्तराखंड कौथिग-2026","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अखिल गढ़वाल सभा की ओर से 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में दस दिवसीय ‘उत्तराखंड कौथिग-2026’ का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर आज आयोजित प्रेस वार्ता में अखिल गढ़वाल सभा के अध्यक्ष रोशन धस्माना और महासचिव गजेंद्र भंडारी ने आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

... और पढ़ें