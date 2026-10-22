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24 अक्टूबर से शुरू होगा दस दिवसीय उत्तराखंड कौथिग-2026
अखिल गढ़वाल सभा की ओर से 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में दस दिवसीय ‘उत्तराखंड कौथिग-2026’ का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर आज आयोजित प्रेस वार्ता में अखिल गढ़वाल सभा के अध्यक्ष रोशन धस्माना और महासचिव गजेंद्र भंडारी ने आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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