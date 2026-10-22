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अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने निकाली न्याय यात्रा
भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने उत्तराखंड न्याय यात्रा निकाली। राजपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित यह यात्रा कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई। यात्रा गांधी पार्क, घंटाघर और पलटन बाजार होते हुए राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स तक पहुंची।
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