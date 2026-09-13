रायगढ़: 70 फीट नीचे नाले में समाया तेज रफ्तार ट्रक, चालक की मौत; आठ घंटे बाद बरामद हुआ शव

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रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सरिया नाले में जा गिरा। करीब 70 से 80 फीट नीचे गिरने के बाद ट्रक पूरी तरह पानी में डूब गया। हादसे के बाद ट्रक चालक लापता हो गया था, जिसकी तलाश के बाद दोपहर करीब एक बजे उसका शव बरामद किया गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जुट गए।



जानकारी के मुताबिक, हादसा रविवार सुबह करीब 6 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक धरमजयगढ़ की ओर से रायगढ़ की तरफ जा रहा था। इसी दौरान सरिया नाले के पास तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। देखते ही देखते ट्रक सड़क से नीचे नाले में जा गिरा और पानी में समा गया।



लापता चालक का मिला शव

ट्रक के नाले में गिरने के बाद चालक का कोई पता नहीं चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही धरमजयगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। तलाश के दौरान चालक का शव बरामद कर लिया गया।



हाइड्रा की मदद से निकाला गया ट्रक

पुलिस की मौजूदगी में नाले में गिरे ट्रक को बाहर निकालने के लिए हाइड्रा मशीन की मदद ली गई। काफी मशक्कत के बाद ट्रक को बाहर निकाला गया। हादसे की वजह तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

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