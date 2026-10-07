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Varanasi News: ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान युवक से मारपीट, प्राथमिकी दर्ज

Wed, 07 Oct 2026 01:16 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:16 AM IST
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Youth assaulted during demolition drive; FIR registered.
वाराणसी। गोलघर चौराहे पर मंगलवार को वीडीए के ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान जावेद जफर की पिटाई कर दी गई। पीड़ित की तहरीर पर कैंट पुलिस ने तनवीर अहमद समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गोलघर कचहरी निवासी पीड़ित जावेद जफर ने पुलिस को बताया कि वह दोपहर 12.30 बजे गोलघर चौराहे पर खड़ा था। उसी दौरान वीडीए की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। इस बीच गोलघर निवासी तनवीर अहमद ने अपने साथियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने पिटाई की और ईंट से हमला किया। जान से मारने की धमकी दी। कैंट इंस्पेक्टर राजकिशोर पांडेय ने बताया कि तनवीर अहमद और अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ब्यूरो
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