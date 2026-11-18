Varanasi News: टॉप स्पिन और फ्लिक से यश और ईशान की जोड़ी ने बनाई बढ़त
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:57 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
यश कुमार और ईशान उपाध्याय की जोड़ी ने बुधवार को सुखनंदन जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में लकी शर्मा और सूर्यांश पटेल की जोड़ी को 11-8, 11-6 के स्कोर से पराजित कर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। लोढ़ान स्थित बाबू आरएन सिंह इंडोर हॉल में खेले गए पहले सेट में यश और ईशान ने शुरू से आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। एक समय दोनों स्कोर 8-8 था। उसके बाद ईशान उपाध्याय और यश कुमार ने तेज शॉट लगाने के अलावा फ्लिक शॉट से लगातार तीन पॉइंट बना कर मैच जीत लिया। दूसरे सेट में यश और ईशान की जोड़ी ने शुरू से तेजी से पॉइंट बनाने की नीति अपनाई। सूर्यांश और लकी की जोड़ी जब तक संभालती तब यश और ईशान की जोड़ी 5-1 पॉइंट से आगे हो चुकी थी। उसके बाद यश और ईशान ने लकी और सूर्यांश की जोड़ी को संभलने नहीं दिया। दूसरा सेट 11-6 से जीत लिया।
विज्ञापन