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यश कुमार और ईशान उपाध्याय की जोड़ी ने बुधवार को सुखनंदन जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में लकी शर्मा और सूर्यांश पटेल की जोड़ी को 11-8, 11-6 के स्कोर से पराजित कर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। लोढ़ान स्थित बाबू आरएन सिंह इंडोर हॉल में खेले गए पहले सेट में यश और ईशान ने शुरू से आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। एक समय दोनों स्कोर 8-8 था। उसके बाद ईशान उपाध्याय और यश कुमार ने तेज शॉट लगाने के अलावा फ्लिक शॉट से लगातार तीन पॉइंट बना कर मैच जीत लिया। दूसरे सेट में यश और ईशान की जोड़ी ने शुरू से तेजी से पॉइंट बनाने की नीति अपनाई। सूर्यांश और लकी की जोड़ी जब तक संभालती तब यश और ईशान की जोड़ी 5-1 पॉइंट से आगे हो चुकी थी। उसके बाद यश और ईशान ने लकी और सूर्यांश की जोड़ी को संभलने नहीं दिया। दूसरा सेट 11-6 से जीत लिया।