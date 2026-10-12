कांग्रेस ऑफिस पर महिलाओं ने चूड़ी फेंकी: काशी में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन, बोलीं-राहुल गांधी सम्मान दें
भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। महानगर महामंत्री पूजा दीक्षित ने राहुल गांधी पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। जेएनयू में 11 महिलाओं के उत्पीड़न की बताई जा रही घटना और महिला कांस्टेबल से कथित अभद्रता के मुद्दे पर जवाबदेही की मांग की गई।
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महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा महिला मोर्चा ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर धरना देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए गए। महिला मोर्चा ने संबंधित मामलों में जवाबदेही की मांग की।
भाजपा महिला मोर्चा की महानगर महामंत्री पूजा दीक्षित ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार महिलाओं का अपमान करते आए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की मांग करते हुए विरोध जताया।
जेएनयू की घटना और महिला कांस्टेबल से कथित अभद्रता का मुद्दा उठाया
महिला मोर्चा के विरोध के केंद्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 11 महिलाओं के उत्पीड़न की बताई जा रही घटना और राहुल गांधी पर महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ अभद्रता करने के आरोप रहे। इन मुद्दों को लेकर महिला मोर्चा ने हल्ला बोल का आह्वान किया।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। महिला मोर्चा ने इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और संबंधित मामलों में जवाबदेही की मांग की।
महिलाओं के सम्मान को लेकर जताया विरोध
भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने धरने के जरिए महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। महिला मोर्चा ने कहा कि महिलाओं के सम्मान से जुड़े विषयों पर राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी से अपनी बात रखनी चाहिए।
हालांकि, जेएनयू में 11 महिलाओं के उत्पीड़न की घटना और राहुल गांधी पर महिला कांस्टेबल से अभद्रता के आरोपों से संबंधित विस्तृत घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। इन आरोपों के संबंध में संबंधित पक्षों का आधिकारिक बयान भी महत्वपूर्ण होगा।