कांग्रेस ऑफिस पर महिलाओं ने चूड़ी फेंकी: काशी में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन, बोलीं-राहुल गांधी सम्मान दें

जेएनयू की घटना और महिला कांस्टेबल से कथित अभद्रता का मुद्दा उठाया

महिला मोर्चा के विरोध के केंद्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 11 महिलाओं के उत्पीड़न की बताई जा रही घटना और राहुल गांधी पर महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ अभद्रता करने के आरोप रहे। इन मुद्दों को लेकर महिला मोर्चा ने हल्ला बोल का आह्वान किया।



प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। महिला मोर्चा ने इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और संबंधित मामलों में जवाबदेही की मांग की।