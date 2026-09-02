Varanasi News: तीज के रंग में रंगीं महिलाएं, कजरी लोकनृत्य पर झूमीं

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केंद्रीय ब्राह्मण सभा (महिला मंच) की ओर से तीज मिलन समारोह का आयोजन मंगलवार को महमूरगंज स्थित होटल में हुआ। मुख्य अतिथि डॉ. मल्लिका तिवारी और विशिष्ट अतिथि बिपाशा गोस्वामी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। संस्था की राष्ट्रीय महासचिव वंदना झा और संयोजिका जमुना शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर पांच महिलाओं चिकित्सक डॉ. श्वेता मिश्रा, एथलीट सुधा रानी, साहित्यकार डॉ मंजरी पांडेय, बबिता पांडेय (उद्योग) और पुष्पा बनर्जी को क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए शॉल और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कई मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। श्वेता अग्निहोत्री ने प्रश्नोत्तरी करवाई। प्रीती, रंजन और श्वेता ने सामूहिक कजरी गायन किया। रेनू मिश्रा ने तीज पर कविता पाठ किया जबकि रेखा अग्निहोत्री और मंजू मिश्रा ने लोकनृत्य प्रस्तुत किया। डॉ. संध्या ओझा ने तीज के महत्व पर प्रकाश डाला। संचालन आनंदिता तिवारी ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीणा अग्निहोत्री ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस मौके पर धाविका नीलू मिश्रा, संगीता मिश्रा, पूर्णिमा अवस्थी आदि मौजूद रहीं।