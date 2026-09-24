यूपी: गाजीपुर पहुंची वाराणसी पुलिस, 10.80 करोड़ की 558 किलो अफीम का निस्तारण; ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी

ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में 558 किलोग्राम अफीम के निस्तारण की प्रक्रिया पूरी कराई गई। इसके लिए एसीपी चेतगंज शुभम जैन और जैतपुरा थानाध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गाजीपुर स्थित केंद्रीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने पहुंची। टीम ने जब्त अफीम को निर्धारित प्रक्रिया के तहत कारखाने में जमा कराया। इसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी और निगरानी में अफीम का नियमानुसार निस्तारण कराया गया।



पुलिस अधिकारियों ने निस्तारण की पूरी प्रक्रिया की निगरानी की और निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई। पुलिस के मुताबिक, निस्तारित की गई 558 किलोग्राम अफीम की अनुमानित कीमत 10 करोड़ 80 लाख रुपये है।



एसीपी चेतगंज शुभम जैन ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन दहन चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जैतपुरा थाने के पुराने मुकदमे में जब्त अफीम का नियमानुसार निस्तारण कराया गया। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई के साथ जब्त पदार्थों के निस्तारण की प्रक्रिया भी नियमानुसार पूरी की जा रही है।