Varanasi News: सास-बहु नृत्य के साथ कजरी पर झूमीं महिलाएं

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भारत विकास परिषद की वाराणसी शाखा ने रविवार को छावनी स्थित एक होटल में संस्कृति की धरोहर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद सास-बहु नृत्य और भव्य थीम नृत्य संस्कृति की धरोहर की प्रस्तुति दी गई। कजरी को सुनकर सभी झूम उठे। मुख्य अतिथि अपर नगर आयुक्त सीमा पांडेय रहीं। पूनम जायसवाल ने संस्कृति सप्ताह के दौरान किए गए कार्यों का ब्योरा प्रस्तुत किया। स्वागत शाखा अध्यक्ष निशा त्रिपाठी ने किया। संचालन रीता जायसवाल और रजनी अग्रवाल ने किया। कोषाध्यक्ष अनिल जायसवाल ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस मौके पर ब्रह्मानंद पेशवानी, कैलाश काशवानी, प्रदीप गिनोदिया राकेश गुप्ता और अनीता दुबे आदि मौजूद रहे।