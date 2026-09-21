फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Kashi Vishwanath Temple New CEO Satyam takes charge offers prayers Kalbhairav Temple reviews ongoing work

काशी विश्वनाथ मंदिर: नए सीईओ सत्यम ने संभाला कार्यभार, कालभैरव मंदिर में किया पूजन; कार्यों की ली जानकारी

Mon, 21 Sep 2026 08:33 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 21 Sep 2026 08:33 PM IST
सार

मंदिर न्यास एवं विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के नव नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी सत्यम मिश्र ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। इससे पहले उन्होंने सपरिवार बाबा कालभैरव और श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया। पदभार संभालने के बाद अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर श्रद्धालु सुविधाओं और सुगम दर्शन को प्राथमिकता देने की बात कही।

विज्ञापन
Kashi Vishwanath Temple New CEO Satyam takes charge offers prayers Kalbhairav Temple reviews ongoing work
नए सीईओ सत्यम मिश्रा ने किया दर्शन-पूजन। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास एवं श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के नव नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी सत्यम मिश्र ने सोमवार को विधिवत पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने से पहले उन्होंने सपरिवार काशी के कोतवाल बाबा कालभैरव के मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर आशीर्वाद लिया।

विज्ञापन


पदभार ग्रहण के अवसर पर मंदिर न्यास और विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार संभालने के बाद सत्यम मिश्र ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए विभागीय कार्यों के संबंध में जानकारी ली।

विज्ञापन

Kashi Vishwanath Temple New CEO Satyam takes charge offers prayers Kalbhairav Temple reviews ongoing work
नव नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी सत्यम मिश्र। - फोटो : स्वयं

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। सुगम दर्शन, श्रद्धालुओं की सुविधाएं और व्यवस्था की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी कार्य श्री काशी विश्वनाथ धाम की गरिमा और धार्मिक महत्व के अनुरूप किए जाएं। मंदिर परिसर और धाम की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने पर भी जोर दिया।

पदभार ग्रहण के पहले बाबा कालभैरव और बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन कर सत्यम मिश्र ने काशी की धार्मिक परंपरा के अनुरूप अपनी नई जिम्मेदारी की शुरुआत की। मंदिर न्यास और परिषद के अधिकारियों-कर्मचारियों ने नव नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दीं।

सत्यम मिश्र के पदभार संभालने के साथ अब मंदिर न्यास और विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद से जुड़े कार्यों में उनके नेतृत्व में आगे की व्यवस्थाओं को गति देने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं के दर्शन, सुविधाओं और धाम की व्यवस्थाओं से जुड़े विषयों को प्राथमिकता में रखा जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed