ईंट से सिर कूच महिला की हत्या: दरवाजा ठीक कराने के विवाद का आरोप, आभूषण भी गायब; आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी

दोपहर करीब दो बजे उनकी बेटियां सवा (18) और सानिया (16) स्कूल से घर लौटीं तो मां नहीं मिली। दोनों निर्माणाधीन मकान पर पहुंची तो कमरे में तख्त पर मां का शव पड़ा था। सिर से खून बह रहा था। उनकी चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष खुटहन विक्रम लक्ष्मण सिंह, शाहगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह, सरपतहा प्रभारी निरीक्षक रामाश्रय राय, खेतासराय प्रभारी निरीक्षक प्रदीप सिंह घटनास्थल पर पहुंचे।



बेटों के आने तक शव नहीं देने पर अड़े रहे परिजन

खुटहन। मृतका के पति मुख्तार अहमद विदेश में रहते हैं। दोनों बेटे सैफ अली (22) और फैज अली (22) गुजरात रहते हैं। परिजन दोनों बेटों के आने तक शव पुलिस को देने से इनकार करते रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने समझाकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। देवर सत्तार अहमद ने गुड़िया की सोने की चेन, कान की बालियां, पायल गायब होने का आरोप लगाया है।