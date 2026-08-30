फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   With 12 days remaining until the month of Sawan in the South, newlywed women worship Shiva and Gauri.

Varanasi News: दक्षिण के सावन में 12 दिन बाकी, नवविवाहिताएं करती हैं शिव-गौरी की पूजा

Sun, 30 Aug 2026 01:20 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
With 12 days remaining until the month of Sawan in the South, newlywed women worship Shiva and Gauri.
वाराणसी। देश के पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में श्रावण मास खत्म हो गया है, मगर दक्षिण और पश्चिम के राज्यों में सावन के 12 दिन अभी और बचे हैं। वहां 10 सितंबर को अमावस्या पर सावन की पूर्णाहुति होगी। उनका तीसरा सोमवार 31 अगस्त और चौथा सोमवार सात सितंबर को पड़ेगा। काशी में रह रहे पंच द्रविड़ राज्यों के लोग शिव-गौरी का पूजन-अर्चन कर रहे हैं। नवविवाहिताएं विशेष उत्सव मना रही हैं।
विज्ञापन

पंच द्रविड़ राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात का कच्छ क्षेत्र आता है। यहां पंच द्रविड़ पंचांग में हिंदू मास अमावस्या से शुरू होकर अमावस्या को ही समाप्त होता है। श्रीकाशी महाराष्ट्र सेवा समिति के ट्रस्टी संतोष सोलापुरकर ने बताया कि सावन (श्रावण) उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण में करीब 15 दिन बाद शुरू होता है। क्योंकि यहां अमांत कैलेंडर माना जाता है, जिसमें मास अमावस्या के बाद शुरू होता है।
विज्ञापन

सावन पूजा-पाठ के साथ त्योहारों, खान-पान के विशेष नियमों और प्रकृति के उत्सव का महीना है। महाराष्ट्र में दीप अमावस्या, श्रावणी सोमवार व्रत (शिवमुठ), मंगला गौरी व्रत (मंगलवार) मनाए जाते हैं। मंगला गौरी व्रत नवविवाहित महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। शादी के शुरुआती पांच सालों तक महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। रात में महिलाएं पारंपरिक खेल, जैसे फुगड़ी और झिम्मा खेलती हैं और जागरण करती हैं। बुधवार को विठ्ठल भगवान और शुक्रवार को देवी लक्ष्मी व तुलसी की विशेष पूजा होती है। शनिवार को शनि देव और हनुमान जी की पूजा की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नारली पूर्णिमा समुद्र तटीय इलाकों और मुंबई के कोली (मछुआरे) समुदाय के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन समुद्र देव को प्रसन्न करने के लिए नारियल अर्पित किया जाता है। इसके बाद ही मछली पकड़ने के नए सीजन की शुरुआत होती है। गोकुलाष्टमी और दही हांडी के साथ बैल पोला भी मनाया जाता है। सावन की समापन अमावस्या पर किसान अपने बैलों को सजाकर उनकी पूजा करते हैं और खेती में उनके योगदान के लिए आभार जताते हैं। खाने में पूरन पोली, मोदक और साबूदाना खिचड़ी जैसे व्यंजन ग्रहण किए जाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed