{"_id":"62871f2a78504c76164358df","slug":"weather-update-news-varanasi-purvanchal-hot-winds-increased-people-problem-possibility-of-drizzle-next-week","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पूर्वांचल में मौसम: सूरज के तीखे तेवर और गर्म हवाओं ने बढ़ाई दिक्कत, अगले सप्ताह बूंदाबांदी की संभावना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 20 May 2022 10:25 AM IST