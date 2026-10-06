वाराणसी में मौसम का हाल: 50 किलोमीटर की रफ्तार से चली आंधी, गिरे पेड़, बूंदाबांदी से बदला मौसम

वाराणसी जिले में सोमवार की शाम को तेज हवा चलने और बूंदाबांदी से मौसम का मिजाज बदल गया। करीब 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी आने की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। इस वजह से आवागमन भी प्रभावित हुआ। उधर, कॉलोनियों में लोगों की छत से टिनशेड भी उड़ गए। कुछ जगहों पर बिजली के पोल टेढ़े होने के साथ ही तार टूटने से बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। करीब आधे घंटे बाद जब मौसम सामान्य हुआ।

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प्रदेश से मानसून की अब वापसी हो रही है। इस वजह से दिन में बादलों की आवाजाही भी देखने को मिली। शाम करीब छह बजे के बाद अचानक शहर से लेकर गांव तक गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने लगी। इस कारण छावनी क्षेत्र में छह से ज्यादा पेड़ गिर गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं पेड़ गिरे तो कहीं खंभे टेढ़े हो गए। शाम के समय जिस समय आंधी आई, उस समय बाहर सड़क पर, गंगा घाट सहित अन्य जगहों पर मौजूद लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए। इसके पहले दिन में मौसम साफ रहा। विज्ञापन



इस बीच अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिला। इस सप्ताह तक ऐसे ही मौसम के बने रहने की संभावना है। प्रदेश से मानसून की अब वापसी हो रही है। इस वजह से दिन में बादलों की आवाजाही भी देखने को मिली। शाम करीब छह बजे के बाद अचानक शहर से लेकर गांव तक गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने लगी। इस कारण छावनी क्षेत्र में छह से ज्यादा पेड़ गिर गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं पेड़ गिरे तो कहीं खंभे टेढ़े हो गए। शाम के समय जिस समय आंधी आई, उस समय बाहर सड़क पर, गंगा घाट सहित अन्य जगहों पर मौजूद लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए। इसके पहले दिन में मौसम साफ रहा।इस बीच अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिला। इस सप्ताह तक ऐसे ही मौसम के बने रहने की संभावना है।

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