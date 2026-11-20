देव दीपावली पर काशी के घाटों को लाखों दीपों से सजाने की तैयारियों के बीच मौसम ने चिंता बढ़ा दी है। चक्रवाती तूफान अकवान के असर से देव दीपावली की पूर्व संध्या पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई इलाकों में 21 से 23 नवंबर तक गरज-चमक के साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में घाटों पर दीपोत्सव की तैयारियों और आयोजन के दौरान मौसम की चुनौती सामने आ सकती है। बारिश के साथ ठंड भी बढ़ने के आसार हैं।

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शुक्रवार को भी काशी के मौसम में बदलाव देखने को मिला। सुबह तेज धूप खिली, लेकिन कुछ देर बाद अचानक आसमान में बादल छा गए। पूरे दिन धूप रहने के बावजूद तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं पहुंचा। हल्की हवा के चलते धूप में भी सिहरन महसूस हुई। सूरज ढलने के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आई और रात आठ बजे तक पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान हवा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली।