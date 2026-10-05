मौसम में बदलाव का असर: एक दिन में आठ हजार से ज्यादा मरीज पहुंचे अस्पताल, डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की दी सलाह

मौसम में बदलाव के बाद अब सुबह और रात में गुलाबी ठंड जैसा अहसास होने लगा है। दोपहर में तेज धूप भी लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रही है। सोमवार को बीएचयू सहित तीन बड़े सरकारी अस्पतालों में 8 हजार से ज्यादा मरीज पहुंचे। इसमें 10 फीसदी मरीज मौसमी बीमारियों वाले रहे। शुक्रवार को गांधी जयंती की छुट्टी से ओपीडी बंद रही। शनिवार को खुली तो भी जिउतिया व्रत की वजह से मरीज कम आए। रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को अस्पताल खुला तो पर्चा काउंटर से लेकर जांच काउंटर तक भीड़ लगी रही।

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अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य केंद्र तक इन दिनों मौसमी बीमारियों वाले मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। किसी को जुकाम हुआ है तो कोई सर्दी, गले में खराश से परेशान हैं। डॉक्टरों के अनुसार बड़ों के साथ ही बच्चों में भी यह समस्या बढ़ी है। फिजिशियन, बाल रोग की ओपीडी में आने वाला हर चौथा मरीज मौसमी बीमारियों से ग्रसित है। डॉक्टर भी बदलते मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। विज्ञापन



सोमवार को दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल, मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा, शास्त्री अस्पताल रामनगर में भी पर्चा काउंटर पर मरीजों की भीड़ रही। यहां महिला, पुरुष अलग-अलग लाइन में लगकर पर्चा बनवाए, फिर ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने पहुंचे। जिला, मंडलीय अस्पताल में अन्य विभागों की तुलना में बाल रोग, फिजिशियन की ओपीडी में भीड़ अधिक रही। जिन लोगों को जुकाम है, उनको डॉक्टर चेस्ट एक्सरे करवाने की सलाह दे रहे हैं। अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य केंद्र तक इन दिनों मौसमी बीमारियों वाले मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। किसी को जुकाम हुआ है तो कोई सर्दी, गले में खराश से परेशान हैं। डॉक्टरों के अनुसार बड़ों के साथ ही बच्चों में भी यह समस्या बढ़ी है। फिजिशियन, बाल रोग की ओपीडी में आने वाला हर चौथा मरीज मौसमी बीमारियों से ग्रसित है। डॉक्टर भी बदलते मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।सोमवार को दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल, मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा, शास्त्री अस्पताल रामनगर में भी पर्चा काउंटर पर मरीजों की भीड़ रही। यहां महिला, पुरुष अलग-अलग लाइन में लगकर पर्चा बनवाए, फिर ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने पहुंचे। जिला, मंडलीय अस्पताल में अन्य विभागों की तुलना में बाल रोग, फिजिशियन की ओपीडी में भीड़ अधिक रही। जिन लोगों को जुकाम है, उनको डॉक्टर चेस्ट एक्सरे करवाने की सलाह दे रहे हैं।

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