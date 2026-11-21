तीन किस्तों में ट्रांसफर कराए 10.62 लाख

शेयर खरीदने की सलाह देकर आरोपियों ने अलग-अलग तारीखों में पीड़ित से कुल 10,62,843 रुपये ट्रांसफर करा लिए। इसमें 28 अगस्त को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5.32 लाख रुपये, तीन सितंबर को बैंक ऑफ इंडिया में 2,27,495 रुपये और नौ सितंबर को बैंक ऑफ इंडिया में 3,03,348 रुपये जमा कराए गए।



आईपीओ में शेयर मिलने का दिया झांसा

इसके बाद आरोपियों ने बताया कि 'ऑगमोंट एंटरप्राइजेज' कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग में उन्हें 2318 शेयर मिले हैं। इन शेयरों से जुड़ी राशि निकालने के लिए 8.90 लाख रुपये और जमा करने की मांग की गई। लगातार रकम मांगे जाने पर पीड़ित को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला।



साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक उदयवीर सिंह ने बताया कि बैंक खातों के विवरण के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।