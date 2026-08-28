वाराणसी यातायात: सात किलोमीटर का सफर ढाई घंटे में, जाम में फंसी एंबुलेंस, पुलिस से शिकायत; ट्वीट भी किया

शाम छह बजे के बाद बीएचयू से मंडुवाडीह तक का सफर राहगीरों के लिए परेशानी भरा रहा। सात किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को ढाई घंटे तक का समय लगा। वाहनों की लंबी कतार के बीच एंबुलेंस भी फंसी रहीं। लोगों का सब्र जवाब देने लगा तो उन्होंने पुलिस से शिकायत करनी शुरू कर दी। किसी ने दो से तीन बार डायल 112 पर शिकायत दर्ज कराई तो किसी ने ट्वीट कर नाराजगी व्यक्त की।

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जाम में फंसे आईएमएस बीएचयू के प्रो. मनोज पांडेय ने बताया कि सुंदरपुर पहुंचने के बाद उन्होंने जाम की सूचना अधिकारियों को ट्वीट कर दी, लेकिन काफी देर तक राहत नहीं मिली। परेशान राहगीरों ने दो से तीन बार पुलिस से शिकायत की और ट्वीट किए, इसके बावजूद जाम जस का तस रहा। आखिरकार कई लोगों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। जिस मार्ग पर जाम लगा, वहां से हर घंटे करीब 10 से 15 एंबुलेंस बीएचयू समेत अन्य अस्पतालों की ओर मरीजों को लेकर गुजरती हैं। जाम के दौरान कई एंबुलेंस भी फंसी रहीं। इससे मरीजों और उनके तीमारदारों की परेशानी बढ़ गई।जाम की मुख्य वजह रक्षाबंधन के चलते सड़क किनारे मिठाई की दुकानों पर खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना रहा। सुंदरपुर से भिखारीपुर तिराहे के बीच कई नामी मिष्ठान प्रतिष्ठानों के पास सड़क किनारे कार और बाइक खड़ी कर दी गईं, जिस वजह से जाम की समस्या बनी रही। महमूरगंज का इलाका भी कुछ इसी तरह जाम की चपेट में रहा।