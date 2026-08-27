दो बेटों की मौत के बाद उजड़ा घर: दादी की गोद में अब सिर्फ पोती, तांत्रिक के पास जाती थी आरोपी मां; उठे सवाल

तीन बच्चों के जन्म के बाद बिगड़ता गया माहौल

अर्जुन राजभर और पूजा की शादी वर्ष 2006 में हुई थी। वर्ष 2013 में पहले पुत्र करन, 2014 में दूसरे पुत्र आर्यन और 2016 में बेटी प्रतिभा का जन्म हुआ। दोनों बेटे कक्षा सात में प्राथमिक विद्यालय बैहरहिया में पढ़ते थे। इससे पहले कक्षा एक से पांच तक दोनों ने केडी पतरही स्थित निजी विद्यालय में पढ़ाई की थी।



पंचायत के बाद भी जारी रहा विवाद

पुलिस के अनुसार, अर्जुन की शादी से पहले दो महिलाओं से प्रेम संबंध की चर्चा थी। वर्ष 2020 में पल्हना में पकड़े जाने के बाद इसको लेकर पंचायत भी हुई थी। बाद में एक अन्य महिला से करीब तीन साल पुराने कथित संबंध की जानकारी पूजा को मार्च-अप्रैल 2026 में हुई। इसके बाद दंपती के बीच मनमुटाव बढ़ने की बात कही जा रही है।