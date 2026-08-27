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दो बेटों की मौत के बाद उजड़ा घर: दादी की गोद में अब सिर्फ पोती, तांत्रिक के पास जाती थी आरोपी मां; उठे सवाल

Fri, 28 Aug 2026 06:06 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 28 Aug 2026 06:06 AM IST
सार

गाजीपुर में दो बेटों की मौत के बाद परिवार उजड़ गया। छह कमरों के मकान के एक कमरे में दोनों भाइयों के शव मिले थे। परिवार के आरोपों ने मामले को रहस्यमय बना दिया है। मां की गिरफ्तारी के बाद भी कई सवाल अनसुलझे हैं। अब नौ साल की पोती ही दादी के सहारे बची है।

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Home shattered after deaths of two sons accused mother used to visit tantric questions raised in ghazipur
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महिला। - फोटो : संवाद

विस्तार
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रजहटी (बहलैचा) गांव का वह घर, जहां तीन बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, अब सन्नाटे में डूबा है। बुधवार को 12 वर्षीय करन और 10 वर्षीय आर्यन की मौत के बाद परिवार का संसार ही उजड़ गया। दोनों भाइयों के शव घर के एक कमरे में मिले थे। घटना के अगले दिन यानी बृहस्पतिवार को पुलिस ने उनकी मां पूजा राजभर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, बच्चों की हत्या लोहे के पाइप से सिर पर वार कर की गई थी और वारदात में प्रयुक्त पाइप बरामद कर लिया गया है। 

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वहीं, अब नौ साल की बेटी प्रतिभा अपनी दादी लालपरी के सहारे है। दो पोतों की मौत के बाद दादी लालपरी का रो-रोकर बुरा हाल है। दोनों मासूमों को याद कर वह बार-बार विलाप करती रहीं। पोती प्रतिभा को अंकवार में लेते हुए उन्होंने कहा कि बिटिया, अब हम तोहार पालन-पोषण करब। उधर, परिवार के भीतर लंबे समय से चल रहे विवाद, पति-पत्नी के मनमुटाव, आर्थिक तंगी और एक-दूसरे पर लगाए जा रहे संबंधों के आरोपों ने इस घटना को और रहस्यमय बना दिया है।

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तीन बच्चों के जन्म के बाद बिगड़ता गया माहौल
अर्जुन राजभर और पूजा की शादी वर्ष 2006 में हुई थी। वर्ष 2013 में पहले पुत्र करन, 2014 में दूसरे पुत्र आर्यन और 2016 में बेटी प्रतिभा का जन्म हुआ। दोनों बेटे कक्षा सात में प्राथमिक विद्यालय बैहरहिया में पढ़ते थे। इससे पहले कक्षा एक से पांच तक दोनों ने केडी पतरही स्थित निजी विद्यालय में पढ़ाई की थी।

पंचायत के बाद भी जारी रहा विवाद
पुलिस के अनुसार, अर्जुन की शादी से पहले दो महिलाओं से प्रेम संबंध की चर्चा थी। वर्ष 2020 में पल्हना में पकड़े जाने के बाद इसको लेकर पंचायत भी हुई थी। बाद में एक अन्य महिला से करीब तीन साल पुराने कथित संबंध की जानकारी पूजा को मार्च-अप्रैल 2026 में हुई। इसके बाद दंपती के बीच मनमुटाव बढ़ने की बात कही जा रही है।

अब बहू पर भी आरोप लगा रहे दादा
दादा लालजी राजभर ने पूजा पर भी गांव के एक युवक से कथित संबंध होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने स्वयं दोनों को पकड़ा था। बाद में बहू को समझाने-बुझाने के बाद उसे माफ कर दिया था। लालजी का यह भी आरोप है कि पूजा कई बार घर से अकेले निकल जाती थी और पांच-छह घंटे बाद लौटती थी। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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तांत्रिक के पास जाने की चर्चा ने भी बढ़ाया रहस्य
परिजनों के अनुसार, पूजा कभी-कभी जौहरगंज स्थित एक बाबा के पास जाती थी। महीने में एक-दो बार वहां जाने की चर्चा है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि महिला का किसी तांत्रिक या बाबा से संपर्क था या नहीं और यदि था तो उसका घटना से कोई संबंध है या नहीं।

खाने की भी होगी जांच, फोरेंसिक रिपोर्ट से खुलेगा राज
एसपी डॉ. ईरज राजा के अनुसार, घटना से पहले खाने में कुछ मिलाकर बच्चों को अर्धमूर्छित करने की संभावना की भी जांच की जा रही है। बच्ची ने खाना खाने के बाद उल्टी होने की बात बताई है। ऐसे में खाने और विसरा के नमूने फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। मौके से फिंगरप्रिंट समेत अन्य साक्ष्य भी जुटाए गए हैं।

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