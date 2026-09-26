वाराणसी की प्रमुख खबरें: बंधक बनाकर जबरन विवाह का आरोप, पिता-पुत्र और मां से मारपीट; 36 लाख की धोखाधड़ी

बंधक बनाकर जबरन विवाह का आरोप, 10 पर प्राथमिकी

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रामनगर के सूजाबाद पड़ाव में युवक को नशीला पदार्थ खिलाकर गलत संबंध बनाने, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपये ऐंठने और बंधक बनाकर जबरन नोटरी विवाह कराने का मामला सामने आया है। नवलपुर बसही निवासी अभिषेक प्रजापति की तहरीर पर पुलिस ने अदालत के आदेश से 10 लोगों और अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है। अभिषेक के अनुसार, सोशल मीडिया के जरिये सुनैना कुमारी से उसकी बातचीत होती थी। आरोप है कि 14 जुलाई को सुनैना ने उसे अपने मौसा के घर बुलाकर खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और गलत संबंध बनाए। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करीब 25 हजार रुपये वसूले गए। 25 और 29 जुलाई को लोहे की रॉड से हमला कर घायल करने और बंधक बनाकर जबरन नोटरी विवाह कराने का भी आरोप है। पीड़ित 10 अगस्त को किसी तरह भाग निकला। थानाध्यक्ष संजय मिश्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।अदमापुर (महनाग) गांव में मवेशियों के लिए खूंटा गाड़ने को लेकर हुए विवाद में युवक और उसके माता-पिता की पिटाई गई। इस मामले में श्यामरथी यादव की तहरीर पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस को दी गई तहरीर में शयामरथी ने बताया कि 19 सितंबर को माता-पिता के साथ घर के पास मवेशियों के लिए खूंटा गाड़ रहे थे। हुबलाल, सत्यनारायण, दशरथलाल, बसंतलाल, आशीष यादव और सूरज यादव ने लाठी से हमला किया। थाना प्रभारी गोपाल जी कुशवाहा ने बताया कि इस मामले में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।रामघाट क्षेत्र में संरक्षित पशु के साथ अश्लील कृत्य और क्रूरता करने के आरोपी प्रदीप कुमार रावत उर्फ प्रदीप को कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार की रात पुराना पान दरीबा लक्सा क्षेत्र से गिरफ्तार किया। वायरल वीडियो के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।एसीपी कोतवाली विजय प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लक्सा थाना क्षेत्र के पुराना पान दरीबा का निवासी है। घटना 17 सितंबर की रात लगभग 11 बजे रामघाट थाना कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। पीले कुर्ते में व्यक्ति द्वारा संरक्षित पशु के साथ अश्लील कृत्य करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान की। आरोपी प्रदीप कुमार रावत उर्फ प्रदीप बाबा को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ पशु क्रूरता समेत अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।हरियाणा के हिसार साइबर थाने में दर्ज साइबर फ्रॉड के मामले की जांच के लिए हरियाणा पुलिस की टीम शुक्रवार को मिर्जामुराद पहुंची। पुलिस के अनुसार हिसार साइबर थाने में साइबर फ्रॉड से संबंधित मामला दर्ज है। विवेचना के दौरान पुलिस को एक बैंक खाते में संदिग्ध लेनदेन की जानकारी मिली। जांच में सामने आया कि खाते से 95 हजार से एक लाख रुपये का लेनदेन हुआ था। खाते की जानकारी के आधार पर खाताधारक अमन सरोज का पता जुटाया गया। थाना प्रभारी गोपाल जी कुशवाहा ने बताया कि करीब पांच बजे हरियाणा पुलिस की टीम स्थानीय पुलिस के साथ गुरुदासपुर गांव पहुंची। वहां खाताधारक के घर जाकर उसके संबंध में जानकारी जुटाई गई। अमन सरोज घर पर नहीं मिला। इसके बाद हरियाणा पुलिस की टीम बिना खाताधारक से मुलाकात किए वापस लौट गई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक मामले की जांच हरियाणा पुलिस कर रही है।