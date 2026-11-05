वाराणसी की खबरें: दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सजा, धीरेंद्र शास्त्री पर कार्रवाई की मांग की

घर से 51 किलो पटाखे बरामद, महिला गिरफ्तार, मुचलके पर रिहा

पंचकोशी स्थित मुर्गा गली में एक घर से 51 किलोग्राम पटाखे बरामद किए हैं। मौके से पटाखों की बिक्री करने के आरोप में सोनी जायसवाल (42) को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने उसे जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया।



गश्त के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मुर्गा गली में एक महिला अपने घर पर अवैध पटाखे रखकर बेच रही है। पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची। वहां एक महिला बड़े बोरे में पटाखे लेकर खड़ी थी। पुलिस को देखकर उसने घर में भागने का प्रयास किया लेकिन महिला सिपाहियों ने पकड़ लिया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम सोनी जायसवाल पत्नी बलराम जायसवाल बताया। बोरे की तलाशी लेने पर उसमें विभिन्न ब्रांड के पटाखे मिले।



इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन कराने पर कुल 51 किलोग्राम पटाखे पाए गए। इनमें चकरी, फ्लावर पॉट, बिजली क्रेकर्स, बुलेट बम, सुतली बम, प्रैंक बम, कलर माचिस और अन्य आतिशबाजी शामिल थी। पटाखों के भंडारण और बिक्री से संबंधित कागजात मांगने पर महिला उन्हें नहीं दिखा सकी। थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि महिला को मुचलके पर रिहा कर दिया गया।



सिगरा में मकान से 239 किलोग्राम पटाखे बरामद, आरोपी गिरफ्तार

सिगरा पुलिस ने बुधवार की शाम लल्लापुरा के काजीपुरा खुर्द स्थित मकान में छापा मारकर 239 किलोग्राम पटाखे बरामद किए। आरोपी मकान मालिक मो. सलीम को गिरफ्तार किया। अवैध तरीके से मकान में पटाखे का भंडारण किया गया। भंडारण का कोई लाइसेंस भी मो. सलीम नहीं दिखा सका। सिगरा इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि मकान के दूसरे तल पर कमरे में 11 कार्टन में पटाखे रखे गए थे। कुल 239 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए। आरोपी मो. सलीम ने पुलिस को बताया कि वह दिवाली पर पटाखे बिक्री के लिए रखे थे। चौकी प्रभारी लल्लापुरा की महिला उप निरीक्षक प्रीति कुमारी ने टीम के संग मकान पर छापा मारा था।



मंदिर का शिलापट्ट तोड़ने का विरोध किया तो मजदूर और उसकी बहू को पीटा

गंगापुर बघेड़ स्थित रामजानकी मंदिर में लगा दानदाताओं के नाम का शिलापट्ट तोड़ने का विरोध करने पर मंदिर में काम करने वाले मजदूर और उसकी बहू के साथ मारपीट की गई।



आरोप है कि आरोपियों ने मंदिर के मुख्य ट्रस्टी राजेश जैन को भी जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।राजेश जैन निवासी गंगापुर ने पुलिस को बताया कि वह रामजानकी मंदिर के मुख्य ट्रस्टी हैं। मंदिर और धर्मशाला में निर्माण कार्य के लिए दान देने वाले लोगों के नाम का शिलापट्ट लगाया गया था। आरोप है कि मेवा लाल, उनकी पत्नी गुदनी देवी निवासी गंगापुर बघेड़ और अजय मौर्य व संजय मौर्य निवासी गोधना, कछवां (मिर्जापुर) मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं।



राजेश जैन के अनुसार, मंदिर में काम करने वाले मजदूर गणेश राम निवासी बैना सागोवान दाना, बभनी (सोनभद्र) और ठेकेदार धर्मेंद्र पटेल निवासी कनेरी (रोहनिया) ने उन्हें सूचना दी कि दो लोग एक वृद्ध और महिला से मंदिर में लगा शिलापट्ट तुड़वा रहे हैं।



मजदूर गणेश राम और उनकी बहू बसंती देवी ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि हमलावरों ने राजेश जैन को भी जान से मारने और मंदिर पर कब्जा करने की धमकी दी। थाना प्रभारी राजू सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।