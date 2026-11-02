वाराणसी: कोहरे के कारण नहीं उतर सके तीन विमान, दो लखनऊ और एक काठमांडू लौटा

जानकारी के अनुसार, इंडिगो का विमान संख्या 6ई 6558 बेंगलुरु से निर्धारित समय सुबह 4:30 बजे उड़ान भरकर करीब 6:40 बजे वाराणसी के हवाई क्षेत्र में पहुंचा। कम दृश्यता के कारण विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। करीब 20 मिनट तक आसमान में चक्कर लगाने के बाद चालक दल ने एटीसी से संपर्क किया। इसके बाद विमान को लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया।



इसी तरह इंडिगो का दूसरा विमान संख्या 6ई 6246 दिल्ली से सुबह 5:25 बजे उड़ान भरकर करीब 6:50 बजे वाराणसी पहुंचा। यहां भी कम दृश्यता के कारण विमान को उतरने की अनुमति नहीं मिली। कुछ देर तक हवाई क्षेत्र में चक्कर लगाने के बाद इसे भी लखनऊ भेज दिया गया।



वहीं, काठमांडू से वाराणसी आ रहा बुद्ध एयर का विमान संख्या यू4 161 सुबह 7:04 बजे रवाना हुआ था। वाराणसी में मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण विमान करीब 50 मिनट तक हवाई क्षेत्र में चक्कर लगाता रहा। इसके बाद इसे वापस काठमांडू डायवर्ट कर दिया गया।



सुबह मौसम में सुधार और दृश्यता सामान्य होने के बाद विमान संचालन धीरे-धीरे बहाल हुआ। डायवर्ट किए गए विमानों के दोबारा वाराणसी पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हुआ। कोहरे और धुंध के कारण अन्य शहरों से आने वाली उड़ानों पर भी असर पड़ा और उनके विलंब से पहुंचने की संभावना बनी रही।