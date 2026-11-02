काशी में संबित पात्रा का तंज: हार की 56 टिकली लगाए घूम रहे राहुल गांधी, घुसपैठियों के मुद्दे पर बड़ा बयान

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने वाराणसी के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर देश में बनाए जा रहे भ्रामक वातावरण पर बात की। पात्रा ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए 13 करोड़ वोट चोरी के आरोप का खंडन किया।

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पात्रा ने स्पष्ट किया कि यह 12वां एसआईआर है। उन्होंने बताया कि 10 एसआईआर कांग्रेस के शासनकाल में हुए थे। दो एसआईआर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुए हैं। इसलिए, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इससे उस आरोप का जवाब मिल जाता है कि हम वोट हटाने के लिए SIR कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जब आपके कार्यकाल में एसआईआर होती है तो वह ठीक है, लेकिन जब हम मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया के तहत ऐसा करते हैं, तो वह गलत हो जाती है।एसआईआर इलेक्ट्रोरल रोल की शुद्धता बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया है। यह तय करता है कि कौन मतदाता है और किसका नाम सूची से कटना चाहिए। पात्रा ने कहा कि 13 करोड़ वोट चोरी नहीं हुए हैं। यह आंकड़ा एब्सेंट, शिफ्टेड, डिसीज्ड और डुप्लीकेट मतदाताओं का है। उन्होंने कहा कि अगर इतने वोट चोरी होते तो देश में बड़े आंदोलन होते।संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्ञानेश कुमार को लेकर आ गई, उनकों इलेक्शन कमिश्नर बना दी और पार्टी का बल्ले-बल्ले हो गया। सब इलेक्शन वोट चोरी करके जीत गए। कहा कि हार की राहुल गांधी 56 टिकली लगाए हुए घूम रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2025 में फरवरी के माह में ज्ञानेश कुमार सीईसी (चीफ इलेक्शन कमिश्नर) बने। इससे पहले वर्ष 2014 से लेकर फरवरी 2025 तक 56 विधायकी का इलेक्शन (स्टेट असेंबली इलेक्शन) कांग्रेस पार्टी हारी है।