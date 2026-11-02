रोपवे रूट को मिलेगा हेरिटेज लुक: कैंट से गोदौलिया तक लगेंगी स्ट्रीट लाइटें, रात में निखरेगी काशी की खूबसूरती
वाराणसी में रोपवे के रूट पर हेरिटेज लुक वाली स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। इससे रात में काशी की खूबसूरती निखरेगी। वहीं बाहर से आने वाले पर्यटकों को बेहतर छवि मिलेगी।
विस्तार
रोपवे के रूट कैंट से गोदौलिया मार्ग की स्ट्रीट लाइटों की चेकिंग की जा रही है। इस रूट की लाइटों को हेरिटेज लुक दिया जाएगा। बाहर से आने वाले पर्यटकों को बेहतर छवि मिलेगी। इस मार्ग के बेतरतीब तारों को भूमिगत किया जाएगा।
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि हेरिटेज स्ट्रीट लाइटों में उपयोग किए जाने वाले चमकीले एलईडी बल्ब रात के दौरान दृश्यता को काफी बढ़ाते हैं, जिससे लोगों के लिए सड़कों पर नेविगेट करना और संभावित बाधाओं से बचना आसान हो जाता है।
हेरिटेज स्ट्रीट लाइटें पर्यटकों के लिए आकर्षण का काम करती हैं, जो उन्हें वाराणसी के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की ओर आकर्षित करती हैं। ये लाइटें शहर के शानदार अतीत की याद दिलाती हैं, जिससे उन यात्रियों में रुचि पैदा होती है जो वाराणसी के अद्वितीय आकर्षण का अनुभव करना चाहते हैं।
काशी में हेरिटेज स्ट्रीट लाइट की स्थापना एक सकारात्मक विकास है। पिछले दिनों पर्यटन विभाग की ओर से कचौड़ी गली, लहुराबीर, राजमंदिर, बंगाली टोला और मदनपुरा जैसे पांच प्राचीन बाजारों का कायाकल्प किया गया था। इन बाजारों को पर्यटकों की सुविधाओं के अनुरूप आधुनिक और सुविधाजनक बनाया गया।
इन बाजारों की गलियों में लटकते बिजली के तारों के जाल को भूमिगत किया गया। इसके साथ ही, पुराने स्वरूप से मेल खाती हेरिटेज स्ट्रीट लाइटें लगाई गई। इसके बेहतर परिणाम को देखते हुए अब इसे नए रूट पर लगाया जाएगा।
क्या बोले अधिकारी
कैंट से गोदौलिया के अलावा शहर के अन्य इलाकों में लाइटें लगाई जा रही है। कुछ जगहों पर हेरिटेज लुक की हैं और कई जगहों पर सेंसर वाली लाइट लगाई जाएगी। इससे बिजली की बचत कम होगी।
विनोद कुमार, अपर नगर आयुक्त