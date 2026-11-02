रोपवे रूट को मिलेगा हेरिटेज लुक: कैंट से गोदौलिया तक लगेंगी स्ट्रीट लाइटें, रात में निखरेगी काशी की खूबसूरती

रोपवे के रूट कैंट से गोदौलिया मार्ग की स्ट्रीट लाइटों की चेकिंग की जा रही है। इस रूट की लाइटों को हेरिटेज लुक दिया जाएगा। बाहर से आने वाले पर्यटकों को बेहतर छवि मिलेगी। इस मार्ग के बेतरतीब तारों को भूमिगत किया जाएगा।

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नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि हेरिटेज स्ट्रीट लाइटों में उपयोग किए जाने वाले चमकीले एलईडी बल्ब रात के दौरान दृश्यता को काफी बढ़ाते हैं, जिससे लोगों के लिए सड़कों पर नेविगेट करना और संभावित बाधाओं से बचना आसान हो जाता है।हेरिटेज स्ट्रीट लाइटें पर्यटकों के लिए आकर्षण का काम करती हैं, जो उन्हें वाराणसी के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की ओर आकर्षित करती हैं। ये लाइटें शहर के शानदार अतीत की याद दिलाती हैं, जिससे उन यात्रियों में रुचि पैदा होती है जो वाराणसी के अद्वितीय आकर्षण का अनुभव करना चाहते हैं।