गजब हाल है: त्योहार बीता, मिठाई पची, फिर आई रिपोर्ट, खाद्य सुरक्षा तंत्र की सुस्ती से मिलावटखोरों की चांदी

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर नकेल कसने का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का दावा सिर्फ रस्म अदायगी साबित हो रहा है। बीते अगस्त माह में रक्षाबंधन के अवसर पर शहर में 31 जगहों से लिए गए सैंपल में से 13 की जांच रिपोर्ट दिवाली तक भी नहीं आ सकेगी। जिन छह नमूनों की रिपोर्ट फेल आई, उनमें अब तक जुर्माना तय नहीं किया गया। दो माह पहले रक्षाबंधन पर नष्ट कराई गई 523 किलो दूषित मिठाई और खोया के मामले में भी संबंधित कारोबारियों पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई।

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खाद्य व्यापार मंडल के आंकड़ों के मुताबिक, जिले में छोटी-बड़ी करीब 2200 से अधिक मिठाई और डेयरी उत्पाद की दुकानें संचालित हैं। दिवाली पर यहां पांच दिनों में करीब 25 हजार क्विंटल मिठाई की खपत होती है। इसके विपरीत, निगरानी के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के पास बुनियादी ढांचा और पर्याप्त मानव संसाधन तक नहीं हैं। विज्ञापन



चंद टीमों के भरोसे पूरे जिले की निगरानी का दावा किया जाता है। विभागीय लचरता की स्थिति यह है कि अभियान केवल मुख्य सड़कों की गिनी-चुनी दुकानों और चौराहों तक सिमट कर रह जाता है, जबकि घनी बस्तियों और ग्रामीण इलाकों में धड़ल्ले से केमिकल युक्त मावा और सिंथेटिक पनीर खपाया जा रहा है। खाद्य व्यापार मंडल के आंकड़ों के मुताबिक, जिले में छोटी-बड़ी करीब 2200 से अधिक मिठाई और डेयरी उत्पाद की दुकानें संचालित हैं। दिवाली पर यहां पांच दिनों में करीब 25 हजार क्विंटल मिठाई की खपत होती है। इसके विपरीत, निगरानी के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के पास बुनियादी ढांचा और पर्याप्त मानव संसाधन तक नहीं हैं।चंद टीमों के भरोसे पूरे जिले की निगरानी का दावा किया जाता है। विभागीय लचरता की स्थिति यह है कि अभियान केवल मुख्य सड़कों की गिनी-चुनी दुकानों और चौराहों तक सिमट कर रह जाता है, जबकि घनी बस्तियों और ग्रामीण इलाकों में धड़ल्ले से केमिकल युक्त मावा और सिंथेटिक पनीर खपाया जा रहा है।

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