गाजीपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन: 25 हजार का इनामी बदमाश तस्कर मुठभेड़ में घायल, तमंचा और कारतूस बरामद

गाजीपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नंदगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार को धामपुर घरवा मोड़ के पास पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी वांछित आरोपी ओसियर बिंद घायल हो गया। पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से .315 बोर का तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।

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